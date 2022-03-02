Кулеба обговорив з Британієї нові санкції проти Росії
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Великої Британії. Дипломати обговорили нові санкції проти Росії.
Відповідну інформацію оприлюднив Дмитро Кулеба у твітері 2 березня. Це трапилось на сьомий день війни, які Росія почала проти України.
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Кулеба обговорив з міністеркою Британії санкції проти Росії
Телефонна розмова з моєю британською колегою та другом Ліз Трасс. Скоординували нові санкції проти Росії за її варварську агресію проти України, а також кроки щодо закриття будь-яких лазівок і не залишення Росії шансів обійти поточні та майбутні санкції,
– запевнив Кулеба.
До речі, численні санкції світу фактично повністю відрізають Росії від цивілізації.
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