Кулеба описав небезпечний прецедент у шостому пакеті антиросійських санкцій

В шостому пакеті санкцій є небезпечний прецедент. Він полягає в тому, що дипломати були змушені "тиснути", щоб його ухвалили. Дуже важко далось прийняття нафтового ембарго.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. За його словами, сам факт, що пройшло більше як місяць від анонсування шостого пакета санкцій Урсулою фон дер Ляєн до його схвалення, говорить сам за себе.

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Небезпечний прецедент

Небезпечний прецедент також полягає в тому, що знайшли особливий режим для країн, які отримують нафту по південній гілці нафтопроводу "Дружба". Це Угорщина, і саме завдяки її тиску затрималося прийняття пакету санкцій, але це також Чехія Словаччина – країни, які надзвичайно дружно налаштовані до нас та багато нам допомогли з початку війни,

– сказав міністр.

Він зазначив, що небезпека у тому, що тепер при обговоренні будь-яких санкцій для певних країн створюється окремий режим. Тобто немає стовідсоткової єдності, а є така певна гнучка єдність.

"І коли буде вестись робота над сьомим пакетом санкцій, а він обов'язково буде, то потрібно буде працювати, щоб інші санкції не ухвалювались таким чином. Але ціна, яку вимушена заплатити за шостий пакет санкцій, цього варта – 90% нафти, яка йде з Росії, потрапить під ембарго – це шалені гроші і позбавлення ще одного важелю впливу на європейські країни", – заявив Кулеба.

Чому затримувалось ухвалення шостого пакету санкцій

Раніше Урсула фон дер Ляєн казала, що шостий пакет санкцій не встигнуть ухвалити до саміту Ради Європи, але політики змогли домовитись. Дмитро Кулеба пояснив, що на це, зокрема, вплинув виступ президента Володимира Зеленського, бо "його сигнали були не двозначні і допомогли схилити шальки терезів у правильний бік".

Він додав, що усі працювали на різних рівнях, щоб це рішення було прийняте, і завдання було побудувати таку модель, щоб зняти застереження Угорщини. Інколи українським дипломатам здавалося що вона б'ється не за свої економічні інтереси, а просто намагається зірвати нафтове ембарго.

Про газове ембарго

Також міністр закордонних справ заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії обовʼязково буде, але без газового ембарго

Просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти технологічні рішення. Коли я чую від деяких європейців – "ні, ми не можемо запровадити газове ембарго, цього ніколи не буде", у мене запитання – "а як ви плануєте зробити зелений перехід? У вас офіційна політика ЄС – це відмовитися від будь-якого газу, не лише російського,

– сказав Кулеба

За його словами, в Європі розуміють, що це просто лицемірство і дуже слабкий аргумент з їхнього боку.

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