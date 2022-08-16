США поки опираються визнанню росії державою-терористкою, – Кулеба

росія пішла вже на таку кількість злочинів, що цього уже цілком достатньо, аби визнати її державою, яка спонсорує тероризм. Утім, відкрито це зробити наразі не можуть.

Кулеба про опір США у визнанні росії державою-терористом

Зокрема, мовиться про США. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За словами Кулеби, влада США поки не готова визнати росію державою – спонсоркою тероризму. Все через вплив цього рішення на відносини між країнами.

Кулеба зазначив, що американці поки що опираються, "але ми працюємо, щоб це відбулося".

Ми вже бачимо, як починають різні країни, там, приймати рішення, говорять про росію як про терориста. Але це політичні оцінки. Ми зараз працюємо, і це завдання. Американці опираються поки, бо для їхньої країни це матиме дуже серйозні наслідки для відносин з росією,

– підкреслив Кулеба.