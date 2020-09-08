Українські кордони є відкритим для білорусів, які хочуть законно в'їхати у нашу країну. Водночас у МЗС України заявили, що не дозволять спецслужбам Білорусі та Росії використати цю можливість, щоб зіпсувати стосунки між країнами.

Про це 8 вересня заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи у своєму фейсбуці приїзд в Україну двох білоруських опозиціонерів – Родненкова і Кравцова.

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Глава МЗС нагадав, що в Україні наразі існують обмеження щодо в’їзду іноземців. Однак наш кордон залишається відкритим для громадян Білорусі, які хочуть перетнути його на законних підставах.

Водночас ми будемо жорстко протидіяти будь-яким спробам спецслужб Білорусі чи Росії використати цю нашу відкритість для того, щоб зіпсувати відносини між білоруським та українським народами,

– наголосив Кулеба.

Окрім того, посадовець відзначив, що Держприкордонслужба України вже висловила офіційну позицію щодо перебування на території нашої країни членів Координаційної ради білоруської опозиції Івана Кравцова та Антона Родненкова.

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