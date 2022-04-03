Кулеба просить Гаагу відправити місію в Бучу для збору доказів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі для збору доказів воєнних злочинів Росії.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив 3 квітня в ефірі британського радіо.

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Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби разом з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян,

– наголосив Кулеба.

Відповідний запит до Міжнародного кримінального суду вже направило МЗС України.

Кулеба зазначив, що зібрані докази використовуватимуться в міжнародних та іноземних судах для того, аби притягнути до відповідальності винних.

"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, знаходячись у цих селах і містах, і також відходячи з них", – заявив він.

"Це справа мого життя"

Глава МЗС України розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуваннями.

Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність,

– підкреслив міністр.

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