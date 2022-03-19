Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США: говорили про воєнні злочини Росії
19 березня 2022 , 07:01Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ мав телефонну розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили низку питань, зокрема воєнні злочини Росії в Україні.
Також міністр МЗС обговорив зусилля щодо припинення жорстокої війни проти України. про це він повідомив зранку 18 березня.
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"Розмовляв з @SecBlinken про зусилля щодо припинення жорстокої загарбницької війни Росії проти України та численних військових злочинів. З цією метою вкрай важливо продовжувати зміцнювати обороноздатність України, чинити більший тиск на Росію та використовувати всі доступні дипломатичні інструменти", – написав у твітері Кулеба.
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