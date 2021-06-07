Всім, хто почав шипіти, – Кулеба різко відповів Росії на закиди щодо форми збірної з Кримом

Дмитро Кулеба заявив, що йому дуже подобається нова форма збірної України. Пріоритетним елементом дизайну футболок стали обриси карти України з територією окупованого Криму.
Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив, що ображати наші національні символи не дозволять нікому.
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Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги,
– наголосив Кулеба.
Нова форма збірної України: головне
- Нову форму збірної України представили 6 червня. На футболках українських гравців зобразили контури карти України та гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!".
- Цей дизайн викликав напад люті у представників країни-окупанта. Зокрема, депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв закликав заборонити нову форму української збірної.
- Водночас в УЄФА заявили: "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".
- Нову форму української збірної підтримали українські політики та спортсмени.