Всім, хто почав шипіти, – Кулеба різко відповів Росії на закиди щодо форми збірної з Кримом

Дмитро Кулеба заявив, що йому дуже подобається нова форма збірної України. Пріоритетним елементом дизайну футболок стали обриси карти України з територією окупованого Криму.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив, що ображати наші національні символи не дозволять нікому.

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Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги,

– наголосив Кулеба.

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