Новий пакет військової допомоги США: Кулеба розповів, яка зброя туди входить

Дмитро Кулеба розповів про нову зброю від США. Очільник МЗС пояснив, що пакет допомоги від Штатів включає також ракети для HIMARS та систем NASAMS.

Відповідну інформацію очільник МЗС розповів у ефірі каналу "Рада" 8 серпня. В Офісі Президента розповідали також, що Україна сподівається на більш активну участь Шольца в питанні постачання зброї.

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Кулеба розповів про зброю від США

Дмитро Кулеба пояснив, що новий пакет допомоги від США є найкращим контраргументом твердження, що нібито західні партнери не знають, куди йде їхня зброя. Він додав, що Україні вже надали 18 пакетів допомоги.

До цього останнього пакету входять не тільки Javelin, але й ракети для HIMARS, а також для систем NASAMS і інша важлива зброя,

– розповів Кулеба.

Він додав, що зброя важлива не тільки для оборонних, але й для наступальних дій. Дмитро Кулеба пояснив, що США нас підтримують саме тому, що між Джо Байденом та Володимиром Зеленським та їхніми командами склався високий рівень довіри та взаємодії.

"Сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакета США вартістю в 1 мільярд доларів, найсучасніша зброя – ось це, власне, і є найкращий контраргумент для тих, хто стверджує, що немає довіри між Україною і США, або що партнери не знають, куди піде їхня зброя. Все вони знають. Є високий рівень довіри", – пояснив очільник МЗС.

Коротко про нову зброю для України

США заявили, що нададуть Україні новий пакет допомоги. Цього разу на 1 мільярд доларів.

У Міноборони США заявили, що це для того, щоб задовольнити потреби України на полі бою, що постійно змінюються. Додали, що Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби, налаштовані на зміну ситуації.

У Пентагоні пояснили, що пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS, 75 тисяч снарядів 155-мм артилерії, 20 120-мм мінометних систем і 20 тисяч снарядів до 120-мм мінометів, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем NASAMS, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, 50 бойових машин піхоти та інше обладнання.

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