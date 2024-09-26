На 99% впевнений, це були російські пранкери, – Кулеба про дзвінок сенатору США від його імені

Сьогодні з'явилася інформація, що "фейковий Кулеба" телефонував сенатору США. Справжній ексглава українського МЗС відреагував на ці новини.

Він вказав, що телефонував не він і впевнений, що це були пранкери з Росії. Про це він розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

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Реакція Кулеба

Сьогодні з'явилася новина, що сенатор США Бен Кардін нещодавно отримав відеодзвінок нібито від мене. Це, звісно, був не я. Зловмисники створили мій діпфейк (дослівно – глибокий фейк) і зв'язалися по відео дзвінку з сенатором. Я на 99% впевнений, що це були російські пранкери,

– написав Кулеба.

Він наголосив, що таке трапитися може не лише з політиками або зірками, а й з кожним. Зокрема, на такий діпфейк, як розповів ексміністр, він теж повівся півтора роки тому і зараз розуміє, як це працює і що з цим робити.

Він пояснив, що наприклад, вам пише людина, яку ви знаєте, але номеру якої немає у вашій телефонній книжці або в історії листування поштою. "Пропонує відео розмову. Ваша пильність приспана. На відео ви бачите цю людину, яка виглядає і говорить доволі природно. Є нюанси, та ви ще не звертаєте на них увагу. Але насправді це згенерований штучним інтелектом образ. По-простому, діпфейк. Якщо вам пощастить, то ви схаменетеся лише коли чітко усвідомите, що розмова йде кудись не туди (як це і сталося з сенатором). Але на той момент вже може бути пізно", – каже він.

Кулеба зазначив, що далі буде тільки гірше, оскільки технологія буде супер доступною і зловмисники дуритимуть людей, витягатимуть гроші, підштовхуватимуть до небезпечних дій. Саме тому, як розповів ексміністр, дослідники вже дійшли висновку, що людство вступило в "еру глибокого сумніву". Тобто, все доведеться піддавати сильному сумніву.

Тому найкраще, що ви можете зробити, щоб не потрапити в пастку діпфейку – це завжди перевіряти джерело і не говорити відвертості незнайомим людям,

– наголосив Кулеба.

Він порадив взяти паузу, перевірити чи справді людина, яка хоче з вами поговорити, є тим за кого себе видає.