Повільно доводять людину до смерті, – Кулеба про жахливий стан Саакашвілі та сталінські методи

Світова спільнота шокована станом, в якому зараз перебуває колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. За словами Дмитра Кулеби, його буквально повільно доводять до смерті.

Відповідну думку очільник українського Міністерства закордонних справ озвучив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він наголосив, що у Грузії діють сталінськими методами.

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Хочуть позбутися Саакашвілі

Я думаю реально вони хочуть довести його до смерті. Причому це все ж тримається винятково на особистій ненависті і помсті, яку нові грузинські керманичі мають щодо Саакашвілі,

– зазначив Кулеба.

За його словами, рішення щодо Саакашвілі не пояснюється раціональними аргументами. У країні просто "повільно доводять людину до смерті". Причому роблять це, користуючись старими методами Сталіна: немає людини – немає проблеми.

Україна закликає повернути Саакашвілі

Глава МЗС України додав, що Україна завжди пропонувала та пропонує Грузії різні варіанти, щоб повернути Саакашвілі. Крім того, нам відомо, що подібні пропозиції робили інші держави.

Якщо вони вважають Саакашвілі загрозою для внутрішньої політики, то дайте йому виїхати з Грузії. Хай живе спокійним життям в Україні або іншій країні світу. І живіть там далі, продовжуйте зближуватися з Росією, якщо вам так хочеться,

– додав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна бачить абсолютно інше: "сліпу звірячу політику довести його до смерті".

Дмитро Кулеба також повідомив, що 4 липня викличуть на жорстку розмову посла Грузії. Після неї він відправиться до Тбілісі. Власне, причиною цього стало жорстоке поводження з Саакашвілі.

Додамо, що на появу Саакашвілі відреагував також Володимир Зеленський.

Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі,

– наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави вкотре закликав Тбілісі "зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України". Зеленський підкреслив, що "жодна влада в Європі не має права страчувати людей" і додав, що життя – базова європейська цінність.