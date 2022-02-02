Кулеба виключає особливий статус для Донбасу на умовах Росії

Дмитро Кулеба виключив можливість надання Донбасу особливого статусу з так званим "право вето". Це дозволило б регіону блокувати стратегічні рішення України.

Як розповів міністр закордонних справ України, Росія дуже хоче такого особливого статусу, але його не буде.

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Кулеба наголосив, що жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення.

Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде,

– заявив Кулеба.

За його словами, Україна проводить глибоку реформу децентралізації і готова працювати над реалізацією мінських угод.

"Але мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці", – додав міністр.

Чому Росія наполягає на особливому статусі Донбасу

Раніше російський парламентер у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини можлива тільки після розв'язання питання з особливим статусом Донбасу.

В кінці минулого року Україна в черговий раз продовжила закон про особливий статус. Однак він з 2014 року так і не вступив в дію, оскільки законодавство України може діяти лише на підконтрольних Києву територіях.

Документ передбачає:

амністію "учасникам подій на території Донецької та Луганської областей",

широкі права для російської мови, зокрема в ЗМІ, органах влади і так далі.

Російська сторона наполягає на тому, щоб Київ обговорював особливий статус з окупантами в Донецьку і Луганську, а також закріпив його в українській Конституції.