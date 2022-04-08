Кулеба закликав ОБСЄ створити механізми для виключення Росії

Росія своїми звірствами та невиправданою агресією зруйнувала самі основи Гельсінкського остаточного акту.

Про це сказав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що участь Росії в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі.

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Кулеба закликав ОБСЄ виключити Росію з організації.

Якщо в ОБСЄ не вистачає відповідних механізмів призупинення, то встановіть процедуру та видаліть їх,

– підкреслив Кулеба.

ОБСЄ наразі публічно не коментувала цей заклик. Зауважимо, що Генеральна асамблея ООН 7 квітня виключила Росію з Ради з прав людини. Це відбулось на тлі оприлюднення доказів звірств, які російські військові вчиняють в Україні.

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