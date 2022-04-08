Кулеба закликав ОБСЄ створити механізми для виключення Росії
8 квітня 2022 , 23:41Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Росія своїми звірствами та невиправданою агресією зруйнувала самі основи Гельсінкського остаточного акту.
Про це сказав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що участь Росії в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі.
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Кулеба закликав ОБСЄ виключити Росію з організації.
Якщо в ОБСЄ не вистачає відповідних механізмів призупинення, то встановіть процедуру та видаліть їх,
– підкреслив Кулеба.
ОБСЄ наразі публічно не коментувала цей заклик. Зауважимо, що Генеральна асамблея ООН 7 квітня виключила Росію з Ради з прав людини. Це відбулось на тлі оприлюднення доказів звірств, які російські військові вчиняють в Україні.
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