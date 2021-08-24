Кулеба заявив про готовність України до нормандської зустрічі на рівні міністрів

Україна та Франція готова до нормандської зустрічі за участю міністрів закордонних справ. І такої ж готовності очікують від Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Франції Жаном Івом Ле Дріаном.

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Кулеба зазначив, що міністри "єдині у думці" про те, що нормандський формат має працювати та очікують від нього більшої динаміки.

Ми розуміємо, що це насамперед залежить від позиції Росії. Користуючись нагодою, хочу підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі. Сподіваємося, що міністр Лавров, так само добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі,

– зауважив він.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить сенсу у проведенні зустрічі у нормандському форматі, мовляв, її немає чим наповнити. Натомість президент Володимир Зеленський наполягає на проведенні зустрічі.

За його словами, Україна прагне домогтися:

режиму постійного і сталого дотримання вогню,

обміну утримуваними особами,

відкриття КПВВ зі сторони тимчасово окупованих територій,

доступу туди представників Червоного хреста.