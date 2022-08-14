Кулеба підказав ЄС та G7, як аргументувати заборону видавати туристичні візи росіянам

Україна закликає ЄС скасувати видачу шенгенських віз для росіян. Наші дипломати навіть готові допомогти Євросоюзу з аргументацією рішення.

Країни ЄС почали виступати за те, щоб заборонити видачу шенгенських віз для громадян країни-окупанта. Втім, це має бути колективне рішення, адже видача віз бодай однією країною відкриє росіянам двері до усієї Європи.

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Кулеба допоміг ЄС та G7 з обгрунтуванням заборони

Глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав Євросоюзу та "великій сімці", що Всесвітня туристична організація ООН припинила членство росії, адже "туризм – це опора миру та міжнародної дружби".

Дії росії невиправдані та суперечать цим принципам. Це цілком можна застосувати для заборони ЄС та країн "великої сімки"на видачу віз росіянам,

– зазначив Кулеба.

Війна росії з Україною: останні новини

У тимчасово окупованій Попасній пролунала дуже потужна "бавовна". У російських окупантів через цю подію почалася велика паніка. Є інформація, що в епіцентрі події були "вагнерівці".

Ворог намагається кидати великі сили на штурм Пісків та Красногорівки. Успіху ворог не має, після нових втрат йому доводиться відходити.

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