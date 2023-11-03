Кулеба зустрівся з керівником Rheinmetall у Берліні: каже, що зброї та боєприпасів стане більше

Дмитро Кулеба відвідав з візитом Німеччину. Під час своєї поїздки міністр закордонних справ зустрівся з генеральним директором оборонного концерну Rheinmetall.

Вони обговорили розширення співпраці оборонної промисловості Німеччини й України. Дмитро Кулеба запевнив, що зброї стане більше.

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Обговорили способи розширення альянсу

Про свою зустріч з гендиректором Rheinmetall Арміном Паппергером у Берліні Дмитро Кулеба розповів на своїй сторінці у мережі X. Він зазначив, що Україна матиме більше зброї, щоб оборонятися від ворога.

В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій,

– повідомив Кулеба.

В жовтні стало відомо, що Україна офіційно зареєструвала спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".

До того у Rheinmetall повідомили про те, що отримали чергове замовлення від Бундесверу. Йдеться про постачання понад 150 тисяч боєприпасів. Усі вони призначені для України.

Україна отримає додаткову допомогу від США

Так, у п'ятницю, 3 листопада стало відомо про оголошення нової військової допомоги від США. Її нададуть для "задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони". А загальна сума допомоги складає 425 мільйонів доларів.

Що входить до нового пакета допомоги