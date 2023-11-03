Кулеба зустрівся з керівником Rheinmetall у Берліні: каже, що зброї та боєприпасів стане більше
Джерело:Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба відвідав з візитом Німеччину. Під час своєї поїздки міністр закордонних справ зустрівся з генеральним директором оборонного концерну Rheinmetall.
Вони обговорили розширення співпраці оборонної промисловості Німеччини й України. Дмитро Кулеба запевнив, що зброї стане більше.
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Обговорили способи розширення альянсу
Про свою зустріч з гендиректором Rheinmetall Арміном Паппергером у Берліні Дмитро Кулеба розповів на своїй сторінці у мережі X. Він зазначив, що Україна матиме більше зброї, щоб оборонятися від ворога.
В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій,
– повідомив Кулеба.
До того у Rheinmetall повідомили про те, що отримали чергове замовлення від Бундесверу. Йдеться про постачання понад 150 тисяч боєприпасів. Усі вони призначені для України.
Україна отримає додаткову допомогу від США
Так, у п'ятницю, 3 листопада стало відомо про оголошення нової військової допомоги від США. Її нададуть для "задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони". А загальна сума допомоги складає 425 мільйонів доларів.
Що входить до нового пакета допомоги
- додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї та гранат;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;
- спорядження для холодної погоди;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;
- додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.