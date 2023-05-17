Шість годин пораненим штурмував позиції ворога: кулеметник Михайло вразив командира

Кулеметник з позивним "Святий" отримав поранення під час штурму позицій росіян у Вугледарі – кілька осколків потрапили йому в ногу, але він відмовився від евакуації. Тоді отримав ще одне поранення і уже стікаючи кров'ю намагався врятувати друга зі смертельним пораненням.

Через кілька тижнів після поранення 26-річний Михайло вже може пересуватися на милицях. Нині він на реабілітації у Чернівцях, але спогади про Вугледар наздоганяють й тут, воїн хоче повернутись на фронт заради помсти.

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Спогади про бої за Вугледар

Піхотинці 72-ї кулеметної бригади штурмували позиції росіян, щоб взяти під контроль стратегічно важливу ділянку.

У той день загинув мій заступник. Кожен метр української землі він не просто так відвойовується, – розповів командир підрозділу Назар Кішак.

Михайло ж додає, що взяти ті позиції було важливо, бо там – висота, "якби противник виставив свої міномети, свою артилерію, то вони б просто знищували на відстані нашу піхоту".

Того дня згадує, сили були нерівні – росіян у кілька разів більше. Проте вони змогли підійти до позиції ворога та атакувати.

"Ми їм пропонували здаватися, щоб не посилювати бій, але вони хотіли нам довести, що вони все-таки бійці якісь", – розповів військовий.

Мотивація Михайла неабияк здивувала командира

Саме тоді російський солдат влучив у Михайла гранатою. Попри сильний біль у стегні він продовжував далі вести бій.

Якби я пішов і мене би ще хтось супроводжував, бо самий ти не вийдеш звідти, то група втратила б декількох людей,

– пояснив про "Святий", чому залишився.

Це здивувало його командира, той зазначив, що Михайло виконує все і до кінця. Каже, таких насправді мало людей, бо він дуже сильно вмотивований.

Після бою захисників накрили артилерією

Запеклий бій тривав понад 6 годин і завершився перемогою наших бійців. Але потім спрацювала ворожа артилерія і Михайло отримав ще кілька поранень у коліно.

Попри усі травми – найперше, згадуєш, намагався врятувати побратима. ""Берет" стікав кров’ю, я почав тампонувати йому рану, воно взагалі нічого не давало. До того ж я відчував, що у мене теж нормально крові натекло,

– пригадав кулеметник.

Врятувати друга не вдалося, Михайла ж терміново евакуювали до госпіталю.

Попереду тривала реабілітація, а після неї "Святий" хоче повернутися до побратимів, аби помститися за загиблого друга.