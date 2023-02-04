Куди можуть направити на службу мобілізованих обмежено придатних осіб

В Україні триває воєнний стан загальна мобілізація, що введені через повномасштабний наступ Росії. Призову на військову службу підлягають як повністю, так і обмежено придатні за станом здоров’я особи.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач під час брифінгу повідомив, що особи, які обмежено придатні до військової служби за станом здоров’я, можуть бути мобілізовані до лав армії. Про це пише 24 Канал.

Читайте також На вулиці та блокпостах: юрист пояснив, де законно вручати повістки

Не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення

За його словами, відповідно до умов, що обмежують придатність особи, вони будуть розподілені на небойові посади. Горбач зазначив, що таких осіб не направлятимуть на службу у бойові частини, а можуть служити у закладах та навчальних закладах Міноборони, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення,

– сказав Горбач.

Які документи необхідно взяти у військкомат

Після того, як військовозобов’язаний чоловік отримав повістку, йому необхідно сходити до військкомату. Із собою необхідно мати:

документ, що посвідчує особу,

індивідуальний податковий номер,

обліковий військовий квиток,

документи, які стосуються стану здоров'я, сімейного стану, навчання тощо.

Якщо у вас є індивідуальні медичні показання, то слід мати із собою висновок лікарсько-консультативної комісії, повну історію хвороби.

Зауважимо, що правом на відстрочку від призову можна скористатися лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

Після призову під час мобілізації та зарахування до особового складу військової частини подавати заяву про відстрочку пізно. Право на звільнення від призову реалізується шляхом подання відповідної заяви з додаванням документів, що підтверджують наявність обставин на підставі яких реалізується право на відстрочку. Такими документами можуть бути докази, що підтверджують сімейний зв’язок.