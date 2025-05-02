2 травня, 18:57
На Куликовому полі в Одесі чоловік накинувся з ножами на правоохоронців: є поранені
В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік скоїв напад на правоохоронців. Завдав їм ножових поранень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.
Поліцейські несли службу з охорони громадського порядку. Чоловік накинувся на них з 2 ножами й завдав поранень. Постраждалих госпіталізували.
Аби відбити напад і затримати правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Нападника ушпиталили з пораненням.
На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу. Йдеться про посягання на життя працівника правоохоронного органу.