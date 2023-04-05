У СБУ прокоментували можливі контакти Баканова з Кулінічем, який співпрацював з ФСБ
Досудове розслідування у справі щодо колишнього глави СБУ в Криму Олега Кулініча завершилося. Під час спільного брифінгу речник Служби безпеки прокоментував можливі контакти Кулініча з Бакановим.
Артем Дехтяренко під час брифінгу зауважив, що СБУ максимально сприяє розслідуванню. Адже сьогодні один з пріоритетів Служби – очищення та викриття деструктивних елементів всередині. Задля цього й перевіряли, чи контактував Баканов з Кулінічем, котрий співпрацював з російською ФСБ, передає 24 Канал.
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СБУ проводила службову перевірку
Як ми повідомляли раніше, стосовно колишнього очільника СБУ Баканова, була проведена службова перевірка. Її результати засекречені, тому на широкий загал ми не можемо представляти її результати,
– підкреслив Дехтяренко.
Він зауважив, що також ретельно перевірили всі контакти Кулініча. Отриману інформацію СБУ також передала до Державного бюро розслідувань.
Досудове розслідування у справі Кулініча завершили
- Про це у ДБР повідомили 5 квітня. Проти нього відкрили кримінальне провадження щодо державної зради колишнього глави СБУ у Криму.
- Нагадаємо, що його під час спецоперації вдалося затримати 16 липня 2022 року. Її проводили співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України. Тоді ж обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кулініч досі перебуває під арештом.
- Зауважимо, що нинішній глава СБУ Василь Малюк особисто брав участь у затриманні Кулініча. Він додав, що співробітники відомства провели "безпрецедентну філігранну розробку та подальшу реалізацію" плану. Їм вдалося втілити у життя агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ.
- Як з'ясувалося, Олег Кулініч співпрацював з ФСБ Росії. У спецслужбах країни-агресорки він отримав псевдонім "Котигорошко".
- Окрім державної зради, Кулініча звинувачують у низці інших кримінальних правопорушень. Серед них самовільне залишення місця служби під час воєнного стану, заволодіння зброєю та боєприпасами зі зловживанням службовим становищем, незаконне зберігання вогнепальної зброї без дозволу.