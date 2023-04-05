У СБУ прокоментували можливі контакти Баканова з Кулінічем, який співпрацював з ФСБ

Досудове розслідування у справі щодо колишнього глави СБУ в Криму Олега Кулініча завершилося. Під час спільного брифінгу речник Служби безпеки прокоментував можливі контакти Кулініча з Бакановим.

Артем Дехтяренко під час брифінгу зауважив, що СБУ максимально сприяє розслідуванню. Адже сьогодні один з пріоритетів Служби – очищення та викриття деструктивних елементів всередині. Задля цього й перевіряли, чи контактував Баканов з Кулінічем, котрий співпрацював з російською ФСБ, передає 24 Канал.

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СБУ проводила службову перевірку

Як ми повідомляли раніше, стосовно колишнього очільника СБУ Баканова, була проведена службова перевірка. Її результати засекречені, тому на широкий загал ми не можемо представляти її результати,

– підкреслив Дехтяренко.

Він зауважив, що також ретельно перевірили всі контакти Кулініча. Отриману інформацію СБУ також передала до Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування у справі Кулініча завершили