Купатися заборонено: один із найбільших пляжів Одеси – небезпечний

Мовиться про "Лузанівку" – пляж, що розташований у Суворівському районі Одеси. Проби відібраної там морської води не відповідають нормам і несуть загрозу здоров’ю.

Проаналізувала відібрані екземпляри державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу. Про це інформує сайт Одеської міськради.

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Проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу "Лузанівка", не відповідають нормативним вимогам,

– йдеться у повідомленні.

Так, жителів Одеси і місцевих відпочивальників закликають утриматися від купання в морі на території цього пляжу. У Держпродпотребслужбі пояснюють: мета обмеження – не допустити погіршення епідеміологічної ситуації через захворювання, що можуть передаватися водним шляхом.

На "Лузанівці" розташовані такі відпочинкові комплекси, як "Малібу", "Прибій" та "Ковбой". Також біля нього розташований великий парк з однойменною назвою.



На пляжі "Лузанівка" в Одесі екологи заборонили купатися

Щоправда, "Лузанівка" – не перший пляж Одеси, який цьогоріч потрапив під таку заборону. Купатися не можна і на пляжі 13-ї станції Великого Фонтану. Там є багато популярних місць відпочинку. Зокрема, пляжний комплекс Costa Esmeralda, комплекс відпочинку "Пляжник", пляж "Курортний", що позиціонують себе як елітні.