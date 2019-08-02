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      Купатися заборонено: один із найбільших пляжів Одеси – небезпечний

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      Пляж "Лузанівка" в Одесі
      Пляж "Лузанівка" в Одесі / bestkv.com

      Мовиться про "Лузанівку" – пляж, що розташований у Суворівському районі Одеси. Проби відібраної там морської води не відповідають нормам і несуть загрозу здоров’ю.

      Проаналізувала відібрані екземпляри державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу. Про це інформує сайт Одеської міськради.

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      Проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу "Лузанівка", не відповідають нормативним вимогам,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, жителів Одеси і місцевих відпочивальників закликають утриматися від купання в морі на території цього пляжу. У Держпродпотребслужбі пояснюють: мета обмеження – не допустити погіршення епідеміологічної ситуації через захворювання, що можуть передаватися водним шляхом.

      На "Лузанівці" розташовані такі відпочинкові комплекси, як "Малібу", "Прибій" та "Ковбой". Також біля нього розташований великий парк з однойменною назвою.

      карта Одеса пляж
      На пляжі "Лузанівка" в Одесі екологи заборонили купатися

      Щоправда, "Лузанівка" – не перший пляж Одеси, який цьогоріч потрапив під таку заборону. Купатися не можна і на пляжі 13-ї станції Великого Фонтану. Там є багато популярних місць відпочинку. Зокрема, пляжний комплекс Costa Esmeralda, комплекс відпочинку "Пляжник", пляж "Курортний", що позиціонують себе як елітні.

      Чому не слід легковажити безпекою на Одеських пляжах: 
      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Екологія Новини Одеси
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