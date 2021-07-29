Купівля елітного житла за пожертви: Ватиканський трибунал вперше в історії судить кардинала

У Ватикані триває гучний судовий процес. Уперше в історії судять кардинала. Джовані Анджело Беччу звинувачують у розтраті 350 мільйонів євро ватиканських грошей, які віряни жертували на благодійність.

Також кардинала звинувачують у зловживанні службовим становищем. До фінансових злочинів можуть бути причетні ще 9 людей.

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Беччу був одним з найвпливовіших людей у Ватикані

Протягом 10 років кардинал був одним з найвпливовіших людей у Ватикані. Він почав свою службу на Святий престол ще у 1984 році. Беччу служив апостольським нунцієм, тобто постійним дипломатичним представником Папи Римського в державах, з якими Ватикан підтримує офіційні дипломатичні відносини. З 2011 до 2018 року працював у Державному секретаріаті.

Кардинал навіть міг стати наступним Папою, але його почали судити.

У чому звинувачують Беччу

Скандал спалахнув восени 2019 року. Він стосувався фінансових операцій Ватикану, пов’язаних із купівлею нерухомого майна. Тоді ватиканські слідчі перевірили документи держсекретаріату і служби фінансової інформації.

Припускають, що Беччу та його співробітники можуть бути причетні до придбання елітного нерухомого майна за гроші з пожертв католиків з усього світу.

Святий престол справді може купувати нерухомість

Святий престол може купувати нерухомість у різних куточках світу, щоб примножити капітал. Наразі Ватикан має, крім приміщень дипломатичних місій, понад 5 тисяч різних будівель: в Італії та за кордоном. Однак Беччу уклав угоду у 2014 році, яка виявилася для Ватикану надзвичайно збитковою. Слідчі знайшли у документі багато підозрілих деталей.

Беччу пішов у відставку

На тлі скандалу Беччу пішов у відставку. Він зрікся прав, що пов’язані із саном кардинала. Однак всі звинувачення відкидає. Ба більше, він називає себе "жертвою махінацій". Переконує, що не причетний до жодних фінансових схем та обіцяє довести світові свою невинуватість.

Беччу – перший кардинал, справу якого розглядає не касаційний суд під головуванням іншого кардинала, а більш суворий ватиканський трибунал.

Наразі невідомо, який вирок може отримати Беччу та інші підсудні, якщо їх визнають винними.