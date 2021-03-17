Купівля Метінвестом Покровської вугільної групи зменшить залежність України від імпорту

Читать новость на русском

Група компаній Метінвест придбала Покровську вугільну групу. За словами експертів, відтепер Метінвест зменшить залежність України від імпорту.

Джерело:

24 канал

"На сьогодні по Україні імпортується 70% коксівного вугілля. І це створює залежність від зовнішніх гравців. Але коли компанія має власний видобуток на підконтрольній Україні території, то це добре впливає на показники діяльності", – пояснив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков зазначив, що для Метінвесту це придбання передбачає безперебійне постачання цінними марками вугілля, а для Шахтоуправління – стабільний клієнт, який буде використовувати все вироблене вугілля.

До складу "Покровської вугільної групи" входить кілька підприємств, основні з яких шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. На цих підприємства вугілля видобувають, збагачують та реалізують у вигляді концентрату. Підприємства розташовані на підконтрольній Україні території, буквально за пів сотні кілометрів від окупованого Донецька.

У Федерації роботодавців впевнені, у складі Метінвесту Покровська вугільна група підвищить власну ефективність, а її співробітники відчують переваги корпоративної культури з високими соціальними гарантіями.

Адже Група компаній Метінвест постійно підвищує зарплати на своїх підприємствах, навчає співробітників і є одним зі світових лідерів в сфері ESG. Тож експерти впевнені, найкращі управлінські практики будуть впроваджені і в Покровській вугільній групі.