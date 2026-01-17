Став "болючою точкою" для Росії: в ISW пояснили, чому росіяни брешуть про ситуацію в Куп’янську

Російська влада намагається сформувати альтернативну картину бойових дій. Для цього вона системно поширює неправдиві заяви про нібито захоплення Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що кажуть в ISW про ситуацію в Куп'янську?

За даними аналітиків ISW, російські воєначальники продовжують стверджувати, що армія Росії буцімто контролює всі райони Куп’янська, а спроби Сил оборони України повернути місто зазнали поразки. Водночас наявні численні підтвердження того, що українські воїни звільнили більшу частину міста та прилеглі території.

Зазначається, що поширення дезінформації є частиною інформаційної стратегії Москви, спрямованої на вплив на позицію США та партнерів щодо можливих мирних переговорів.

Таким чином Росія намагається нав’язати наратив про нібито неминучість своєї перемоги та змусити Україну й Захід погодитися на російські вимоги під загрозою майбутніх наступів.

Куп'янськ став особливим осередком напруженості для російського військового командування, ймовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову міць Росії, які Путін і високопоставлені російські воєначальники намагаються поширити.

Оборона Куп'янська: коротко про головне