Росіянам вдалось прорватись у Куп'янськ, – DeepState

Дві колони російської техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Росіяни втратили свою техніку та особовий склад.

24 Канал пише з посиланням на аналітиків DeepState, що перша група рухалась вдень, друга – коли стемніло.

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Що відомо про дії росіян у Куп'янську

У першу групу росіян увійшли 2 бронетранспортери, бойова машина піхоти та танк. Наразі склад другої групи невідомий через те, що вони їхали, коли стемніло.

Одна МТ-ЛБ підбита у лісі. Іншій МТ-ЛБ вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, погуляти, і коли вони виїхали на вулицю Некрасова, то вже була уражена. З неї висипалося півтора десятка росіян, які розбіглися по будинках. Танк вдалося підбити по цій же вулиці північніше,

– розповіли аналітики.

За їхніми даними, завдяки зусиллям дронів 116 окремої механізованої бригади, 14 окремої механізованої бригади та суміжників вдалося знищити частину десанту.

Фахівці пояснили, що окупанти знають про свій успіх, тому намагались вже вислати підкріплення, яке уразили наші сили.

Аналітики зауважили, що останні місяці лінія зіткнення стала загадкою для всіх підрозділів.

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"Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі видавалася "дивною", – кажуть у DeepState.