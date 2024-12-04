Сьогодні російські війська намагалися прорватися до Куп'янська, – ЦПД

Ворожі сили 4 грудня намагалися прорватися до Купʼянська. Кілька одиниць техніки противника та піхота пішли на прорив та їх знищили Сили оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленко.

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Росіяни намагалися прорватися до Куп'янська

Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп'янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами,

– ідеться в повідомленні.

Коваленко зазначив, що зараз загарбники на фронті загалом роблять такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення.

"Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", – резюмував керівник ЦПД РНБО.

Зазначимо, що зранку 4 грудня в Генштабі ЗСУ оприлюднили інформацію щодо ситуації на різних напрямках фронту. Зокрема, на Купʼянському кількість бойових зіткнень за добу досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.