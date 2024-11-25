Чи є загроза захоплення Куп'янська окупантами: у Генштабі відповіли

Кремль не виводить свої війська з України та продовжує наступати. У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку та чи вдалося нівелювати загрозу втрати Куп'янська.

Місто надійно обороняється. Про це розповів начальник Генштабу Анатолій Баргилевич в інтерв'ю для "ТСН.Тиждень", повідомляє 24 Канал.

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Яка ситуація в Куп'янську

ЗСУ відбили всі атаки ворожих сил на місто Куп'янськ. Анатолій Баргилевич розповів про поточну ситуацію в місті.

Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає,

– наголосив він.

За словами глави Генштабу, надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.

"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там", – підкреслив Баргилевич.

Додамо, що відповідно до даних Генштабу ЗСУ, які там надали вранці 25 листопада, на Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.