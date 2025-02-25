Прикордонники знищили укриття та зупинили штурм росіян на Донеччині

На Східному напрямку прикордонники знищили укриття російських військових. Завдяки цьому ворог призупини свої наміри почати тут штурми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Оборонці знищують укріплення окупантів

Артилеристам бригади "Помста" вдалося знищити вороже укриття на Донеччині. Бійці комендатури вогневої підтримки використали реактивну систему залпового вогню RAK-SA-12 та уразили одне з місць, де російські окупанти переховувалися від обстрілів. Вороги мали відмовитися від наміру продовжувати наступ.

Злагоджена робота військових прикордонників дозволила завдати кілька ударів по росіянах і таким чином захистити ще одну частину української землі.

Військові вдарили по укриттю окупантів на Донеччині: дивіться відео

Втрати росіян на інших напрямках фронту

24 лютого стало відомо про ще один здобуток Збройних Сил України. На Куп'янському напрямку, неподалік Лозової, оборонці відбили ворожий штурм та знищили колону російської техніки та піхоту. Внаслідок цього окупанти мають значні втрати.