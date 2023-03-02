У Куп'янському районі Харківщини оголосили обов'язкову евакуацію: кого це стосується

У Куп'янському районі Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію. На більш безпечні території вивозять дітей та маломобільних людей.

Місцева влада оголосила обов'язкову евакуацію з Куп'янського району через нестабільну безпекову ситуацію. Евакуація буде проводитися до визначених планом пунктів з подальшим розселенням.

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У Харкові вже підготовлено 3 тисячі місць для ВПО

У Харкові для тих, хто евакуюється, вже підготовлено 3 тисячі місць. Евакуйовані отримають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Їм допоможуть оформити соціальні виплати та забезпечать гуманітарною допомогою.

Мінреінтеграції закликає жителів Куп'янського району не нехтувати безпекою дітей та вразливих груп населення і евакуюватися на більш безпечну територію,

– йдеться у повідомленні.

Пропагандисти вже поширюють фейки про евакуацію

Повідомити про бажання евакуюватися можна на гарячі лінії органів місцевої влади: +38 (095) 771-44-46 та +38 (098) 940-78-33, або ж заповнити електронну форму за посиланням . Звернення з питань евакуації приймає волонтерська організація Helping to Leave: +38 (093) 177-64-58.Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48, або ж написати нам у месенджери на номер: +38 (096) 078-84-33.

Російські пропагандисти намагаються зірвати евакуацію з Куп'янського району. Для цього вони поширюють неправдиву інформацію, що, мовляв, квартири звільняють для українських військових.

Що цікаво, пропагандистам знадобилося менше, аніж пів години, щоб відреагувати брехливим повідомленням на евакуацію з Куп'янського району.

Росіяни зацікавлені в тому, щоб у Куп'янському районі залишалися цивільні. Тоді окупанти зможуть прикриватися мирними людьми. З іншого боку, тепер російські військові, обстрілюючи цивільні будинки, знову будуть стверджувати, що там нібито військові.

Справжня ж мета евакуації – убезпечити мирне населення від бойових дій. Причина в тому, що окупанти ведуть наступ на Куп'янському напрямку, про що звітували у Генштабі ЗСУ.

Тільки минулої доби противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка Харківської області.