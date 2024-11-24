Масштабний штурм на Курахівському напрямку: українські десантники знищили бронетехніку ворога

Українські десантники на Курахівському напрямку зупинили масшабний штурм росіян. Ворог кинув понад 20 одиниць бронетехніки, але зазнав серйозних втрат.

Про це розповідає Суспільне Донбас з посиланням на представника пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського, повідомляє 24 Канал. За його словами, механізований штурм вдалося зупинити ще на підходах.

79-та бригада розбила колону російської бронетехніки

20 листопада на Курахівському напрямку російські війська здійснили спробу прорвати оборону ЗСУ, використавши 17 бойових броньованих машин з десантом, чотири танки та підтримку артилерії.

За його словами, механізований штурм вдалося зупинити ще на підходах до переднього краю українських позицій завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та операторів ударних дронів.

У результаті бою воїни 79-ї бригади знищили сім бронемашин і один танк окупантів.

Попри серйозні втрати, російські війська не припиняють спроб штурму. Вони застосовують піхоту, квадроцикли, мотоцикли та багі, продовжуючи атаки щодня.

До слова, раніше командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що окупанти використовують пішу тактику з метою кількісного проведення штурмів, але не досягають суттєвих тактичних успіхів.

До того ж погодні умови зменшили ефективність безпілотних систем, однак штурмова піхота продовжує діяти.