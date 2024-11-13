Підступна тактика: як росіяни намагаються просуватись у Кураховому

Російські війська активно наступають на Курахове, що на Донеччині. Окупанти проводять механізовані заїзди в район школи, висаджують піхоту й намагаються втекти.

Мета росіян – накопичити сили у східній частині міста й витіснити українські підрозділи. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло детальніше розповів 24 Каналу про тактику противника, яку він використовує для просування у Кураховому.

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Яка ситуація у Кураховому

Дмитро Жмайло зазначив, що російським загарбникам вдалося закріпитися лише на східних околицях Курахового. Проте немає жодних підтверджень, що ворог контролює східну частину міста.

До того ж школа №3, у районі якої противник концентрує свої сили, розташована ближче до центру міста,

– мовив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Курахове природно поділене на дві частини – західну й східну. Між ними пролягає балка Довга, яка частково заповнена водою. Росіяни здійснюють заїзди у районі школи, бо хочуть зробити швидкий клин – закріпитися і змусити ЗСУ відійти за балку Довгу.

Так звану тактику малих груп ворог використовував на Курахівському та Покровському напрямках. Ці смертники вриваються в якусь будівлю, куди їм надходить поповнення, яке переважно знищується, щоб потім накопичитися і змусити наші війська відійти зі східної частини міста та організовувати оборону у західній його частині,

– пояснив Жмайло.

Підрив Курахівської дамби буде для ворога певною перешкодою для підходу й взяття під більш пильний вогневий контроль траси Запоріжжя – Донецьк, яка є основною логістичною артерією нашого вузла оборони на цьому напрямку.

Нагадаємо, 11 листопада російські солдати підірвали греблю Курахівського водосховища.

Зверніть увагу! За даними аналітиків DeepState, протягом 12 листопада росіяни змогли просунутися в районі 10 населених пунктів: Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.

Де росіяни просуваються на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Як діятимуть ЗСУ

Днями підрозділи 20-ї мотострілецької дивізії ворога прорвалися південніше Курахового до селища Дальне, що ускладнює оборону українських військ на південному пасі нашого виступу по водній перешкоді – річці Сухі Яли.

Найімовірніше, Сили оборони завдаючи максимального ураження ворогу будуть поступово відходити з Курахівського виступу. Адже для нас зараз у пріоритеті збереження життя військовослужбовців й керованості лінії оборони,

– додав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, нині головне завдання росіян – захопити максимум територій, щоб це було помітно на Заході.