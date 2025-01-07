Околиць міста вже немає, – в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію в Кураховому

Російські війська намагаються знищити всі будинки в Кураховому. Наразі Сили оборони тримаються в західній частині міста.

Наразі ситуація в Кураховому досить складна, адже значна частина міста вже знищена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Яку тактику росіяни застосовують в Кураховому

Трегубов каже, що росіяни намагаються знищить усі будинки в Кураховому, включаючи малоповерхові.

Коли місто повністю знищено, там просто немає де тримати оборону, бо фактично немає укріплень. Будь-який будинок – це укріплення, якщо немає будинків, якщо там просто випалена земля, то оборону там тримати неможливо,

– пояснює Трегубов.

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що Сили оборони України тримаються на західній частині міста та контролюють електростанцію. А також додав, що українські військові продовжують знищувати особовий склад ворога та техніку, перешкоджаючи просуванню окупантів.

Раніше Трегубов також заявив, що українські підрозділи досі перебувають в місті. Тому наразі не доцільно говорити, що росіяни повністю контролюють Курахове.