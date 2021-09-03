У курортній Кирилівці на пляжі знайшли схованку з тротилом, гранатами і патронами
3 вересня 2021 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
На береговій лінії однієї з баз Кирилівки знайшли сховок із боєприпасами. На пляжі лежали патрони, гранати і навіть тротил.
Виявили зброю біля бази відпочинку "Озерна" у Кирилівці. Прикордонники зазначають, що отримали про це оперативну інформацію.
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Патрони, гранати і тротил у Кирилівці
Пакунок, в якому були небезпечні предмети, знайшли неподалік берегової лінії. На місце схованки одразу ж викликали рятувальників і поліцію. Місце схрону одразу ж оточили охоронці.
Знахідка у Кирилівці – тротилова шашка / Фото Держприкордонслужби
Що знайшли у Кирилівці:
- 83 патрони 5,45 міліметра,
- 48 патронів 9 міліметрів,
- 3 гранати Ф-1,
- 6 електродетонаторів ЕДР,
- 0,6 кг тротилу,
- 2 запальні трубки.
Наразі небезпечну знахідку передали співробітникам ДСНС, триває перевірка.
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