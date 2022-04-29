Курс рубля в Росії не є реальним – за нього не можна придбати долар, – економіст
У Росії заявляють, нібито курс рубля стабілізовується. Однак це не відповідає дійсності.
Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Увага Коли Європа може повністю відмовитися від нафти і газу з Росії: припущення економіста
Як він пояснив, звичайний російський громадянин не може купити рублі за тим курсом, який декларує московська міжбанківська валютна біржа – ні в обмінниках, ні в банку.
Так само, підприємства, які хочуть щось "несанкційне" закупити за кордоном, також не зможуть придбати валюту за цим курсом.
Тобто сьогодні у Росії ввели жорсткі валютні обмеження через блокування валютних рахунків Центробанку і політику Заходу. Тож той формальний курс – є нереальним,
– пояснив Пендзин.
Тому так долар придбати ніяк не вдасться.
Ще один знаковий момент – вимога розраховуватись за енергоносії в Європу у рублях. Так вони мають на меті примусити європейців обійти санкції, щоб зробити рубль конвертованою валютою. Однак Росії не вдасться це зробити.
Росія вимагає платити за газ в рублях: головне
- Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми".
- Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це.
- Натомість Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну.
- Так, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу Болгарії та Польщі через відмову переходити на оплату в рублях.
- Водночас Європа була готова до такого сценарію. ЄС готує скоординовану відповідь.