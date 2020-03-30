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      Який курс долара і євро в обмінниках України 30 березня

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      Який курс долара і євро в обмінниках України 30 березня / rivne1.tv

      В обмінних пунктах України валюта дещо додала в ціні. Курс долара в обмінниках 30 березня на купівлю в середньому сягає 28,3 гривні, а на продаж – 28,4. Євро – 30,8 та 31,05 гривні.

      Який курс заклав Нацбанк

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      Нацбанк на 30 березня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,18 гривні, а євро – 30,9 гривні.

      Курс долара і євро в обмінниках України

      В українських обмінниках ціна валюти 30 березня традиційно вища від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

      Київ

      • Купити долар можна за ціною від 28,1 до 29,25 гривні, а продати – за 28,3 та 30 гривень.
      • Євро можна придбати за ціною від 29 до 31,04 гривні, а продати – за 30,97 та 33 гривні.

      Львів

      • Купити долар можна за ціною від 28,15 до 28,31 гривні, а продати – за 28,3 та 28,95 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 30,5 до 30,88 гривні, а продати – за 30,9 та 31,35 гривні.

      Одеса

      • Купити долар можна за ціною від 28,2 до 28,25 гривні, а продати – за 28,28 та 28,45 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 30,7 до 30,8 гривні, а продати – за 30,9 та 31,35 гривні.

      Харків

      • Купити долар можна за ціною від 28 до 28,4 гривні, а продати – за 28,4 та 28,55 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 30,5 до 31 гривні, а продати – за 31 та 31,5 гривні.

      Дніпро

      • Купити долар можна за ціною від 28,1 до 28,4 гривні, а продати – за 28,4 та 28,55 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 30,5 до 31 гривні, а продати – за 31 та 31,3 гривні.

      статистика курсу валют вУкраїні
      Статистика курсу валют в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Одеси Новини Києва Новини Дніпра Новини Харкова Новини Львова Євро Долар Гривня Долар-Гривня Валюта Курси валют
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