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      Курс валют на 13 лютого: долар і євро знову почали дорожчати

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      Яким буде курс валют від НБУ 13 лютого / pexels.com

      На четвер, 13 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, гривня знову почала знецінюватись.

      Яким буде курс долара щодо гривні

      Як повідомляє пресслужба НБУ на своєму офіційному сайті, 13 лютого один американський долар коштуватиме 24,5 гривні. Це на 8 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – у середу, 12 лютого. Примітно, що долар тоді упав – з 24,52 гривні до 24,42 гривні за одиницю.

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      Зауважимо, що у 2020 році американська валюта здебільшого йшла вгору. І їй навіть вдалося подолати спершу позначку у 24 гривні, а за деякий час – і у 25 гривень. З 5 лютого долар поступово почав падати, і лише 13 числа знову пішов угору. Наприкінці 2019-го один долар коштував щонайменше 23,3 гривні.

      Яким буде курс євро щодо гривні

      Якщо порівнювати з курсом на 12 лютого, євро дещо впав у ціні. Таким чином, європейська валюта подорожчала на 10 копійок і коштуватиме у четвер 26,72 гривні за одиницю. Цікаво, що попереднього банківського дня євро знецінився з 26,85 гривні до 26,62 гривні за одиницю.

      Наприкінці минулого року євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 26 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

      Від початку нового року вартість євро було на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Вперше євро досяг показника у 26,9 гривні 17-го січня та відтоді поступово піднімався вгору. Зрештою європейська валюта подолала позначку у 27 гривень 24 січня. 27 числа вона знову впала нижче за 27 гривень – до 26,85 гривні за один євро. Але наступного банківського дня євро вже піднявся до 27,12 гривні. Після цього європейська валюта лише зміцнювалася. Падати вона почала 5 лютого, але 13 числа знову додала у ціні.

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      Чому гривня падала на початку 2020-го

      Як розповів у коментарі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, через низку факторів сезонне падіння гривні відбулося не в листопаді – грудні, а в січні 2020 року.

      У попередні роки завжди падіння гривні припадало на листопад – грудень – січень. У 2019 році це не відбулося. Через гарний врожай заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин є дуже низькими. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,
      – зауважив експерт.

      За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, курс гривні на початку 2020 року почав падати через те, що імпорт переважав над експортом. Крім цього, можна було побачити активність компаній щодо сплати дивідендів: деякі компанії купували валюту.

      У НБУ, зі свого боку, кажуть, що їм довелося продати 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів задля підтримки курсу гривні. Також у Нацбанку переконують, що загроз для знецінення гривні немає, і гривня продовжить зміцнюватись в 2020 році.

      Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

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      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші Євро Долар-Гривня Гривня Долар НБУ Валюта Курси валют
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