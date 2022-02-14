Курсант Нацгвардії романтично освідчився своїй дівчині: зворушливе відео
Джерело:Національна гвардія України
До Дня закоханих Нацгвардія опублікувала зворушливе відео. На кадрах – освідчення курсанта Дениса Вербицького своїй дівчині.
Освідчення гвардійця Дениса Вербицького стало справжньою "спецоперацією". До неї залучили близько 100 осіб.
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Довелося вигадувати флешмоб
На допомогу Денису прийшли 100 його курсантів. Вони створили легенду про те, що хочуть зняти флешмоб до Дня закоханих. Головною героїнею відео мала б стати Світлана Крещик – дівчина Дениса Вербицького.
І ось усі курсанти вийшли на вулицю та стали у формі серця. Усі нібито готувалися до зйомок. Та тут за спиною Світлани з'явився їїх коханий, який зробив їй пропозицію. Дівчина погодилася, чому всі, звичайно зраділи.
Однак ті емоції найкраще передасть відео, яке опублікувала Нацгвардія, то ж радимо його вам до перегляду.
Курсант Нацгвардії освідчився своїй дівчині на День закоханих: зворушливе відео
Текст допису Нацгвардії