На Курщині Сили безпілотних систем знищили російський склад мін і бронеавтомобіль "Ахмат"
- Сили безпілотних систем знищили склад протитанкових мін і бронеавтомобіль "Ахмат" у Курській області. Серед інших втрат Росії – вантажівки, пікапи й мікроавтобуси.
- Оператори 413-го батальйону "Рейд" завдали успішного ураження. Кожна така знищена ціль ускладнює логістику ворога та знижує його мобільність на передовій.
Оператори СБС продовжують знищувати російських загарбників у Курській області. Так, наші захисники виявили та знищили ворожий склад протитанкових мін. Окрім того, уразили бронеавтомобіль.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.
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Втрати Росії на Курщині
На Курщині наші захисники виявили та знищили ворожий склад протитанкових мін. Росіяни залишили їх у посадці без належного маскування – за що й поплатилися.
По складу агресора успішно відпрацювали воїни 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем, які зараз діють у Курській області у складі зведеного загону БПС 78 ОДШП "Джміль",
Окрім того, бійці підрозділу за допомогою БпЛА уразили ворожий бронеавтомобіль З-СТС – відомий як "Ахмат" через те, що створений на замовлення силових структур Чечні.
Знищення техніки та складу протитанкових мін: дивіться відео
До речі, серед інших втрат російських загарбників від ударів операторів "Рейду" – вантажівки, пікапи й мікроавтобуси.
У Силах безпілотних систем констатували, що кожна така знищена ціль ускладнює логістику ворога та знижує його мобільність на передовій.