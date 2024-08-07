Прорив кордону в Курській області: ЄС каже про законне право Києва, перша реакція США

Сполучені Штати звернуться до України через події в Курській області Росії. Зокрема, вони попросять в Києва пояснень.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав журналістам, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами" в прикордонній зоні.

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Що кажуть в США через події в Курській області

Чиновники звернуться до наших українських колег, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію,

– сказав Кірбі журналістам.

Видання також написало, що на території міста Суджа Курської області розміщений найбільший транзитний коридор постачань російського газу до Європи. Його, за даними російського блогера, контролюють ЗСУ.

Саме через це європейські ціни на природний газ підскочили.

Кірбі пояснив, на чому сконцентруються США

Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі сказав журналісту "Голосу Америки" Остапу Яришу, що найбільш доречно Україні самій говорити про свої операції.

Я дозволю українцям говорити про свої операції, так чи інакше, це найбільш доречно. Тому я б скерував вас до Збройних Сил України, щоб говорити про те, що вони роблять. Ми зосередимось на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, щоб захистити себе,

– сказав Кірбі.

Він знову ж таки підтвердив, що вони звернуться до своїх українських колег, щоб мати трохи краще розуміння ситуації в Курській області.

Україна не повідомляла США заздалегідь про операцію в Курську

На брифінгу 7 серпня речник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що Київ не повідомляв США заздалегідь про операцію в Курській області. Проте він пояснив, що в цьому "немає нічого незвичного".

Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення,

– сказав Міллер.

Він також додав, що політика Сполучених Штатів щодо ударів по території Росії американською зброєю не змінилась, проте нинішні дії України – не суперечать політиці Вашингтону.

Що кажуть в Єврокомісії

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у коментарі Суспільному щодо подій у Курській області сказав, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності,

– пояснив Петер Стано.

Варто зауважити, що Україна інформацію щодо прориву російського кордону та подій в Курській області не коментувала.