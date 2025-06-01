Найбільше перекидання техніки з Криму за пів року: Росія стягує сили до Курської області

Російська армія масово перекидає військову техніку з окупованого Криму до Курської області. Йдеться про понад 40 вантажівок, нові САУ та системи ППО.

Колона рухалася через Маріуполь і Новоазовськ, далі в Таганрог. Там військову техніку завантажили на залізницю і перекинули до Курської області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівник Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Масштабне перекидання з Криму: техніка з "трикутником у трикутнику" рухається на північ

Упродовж вихідних російська армія масово перекидала техніку з окупованого Криму та Херсонщини. Колона рухалася через Маріуполь, Новоазовськ і Таганрог, після чого її завантажили на залізницю для транспортування в Курську область — фактично у бік Сумщини.

Зафіксовано щонайменше 10 самохідних артилерійських установок у стані "нова", понад 40 вантажівок з боєкомплектом та живою силою, а також один зенітно-ракетний комплекс. На всій техніці спостерігається тактичне маркування у вигляді "трикутника в трикутнику", яке нині домінує в армії Росії.

Масове переміщення техніки Росії: дивитись відео

Це найбільше переміщення техніки з Півдня за останні пів року та, за словами Петра Андрющенка, перше подібне за весь період повномасштабної війни.

Найбільше дивує постачання нових САУ саме з напрямку Криму,

– зазначив він.

Нагадаємо, партизани пошкодили залізницю, яку використовують росіяни для перекидання військової техніки. Українські військові максимально знищують логістику ворога, зокрема російські кораблі та аеродроми. Окупанти використовують кілька шляхів для перекидання техніки, включно з Кримським мостом.