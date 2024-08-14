Укрськ, радість ДТЕК та дзвінок Байдену: найкращі меми про Курську область

Трохи більше як тиждень у Курської області триває операція Збройних Сил. Так, за цей час мережа встигла створити сотні мемів щодо ситуації у цьому регіоні.

Українці іронізують над тим, що за імперіалістичними поглядами Росії стоїть нездатність захистити своїх громадян. У своїй байдужості росіяни забули, що за свою жорстокість Росія сможе отримати справедливу відповідь.

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Меми про Курську область

Володимир Зеленський 12 серпня вперше підтвердив, що саме українська армія проводить операцію у Курській області. Звісно, громадяни задовго до цього почали здогадуватися, що ж там відбувається.

Розмова Зеленського та Байдена / фото з мережі

Україні вдалося взяти під контроль щонайменше 1000 квадратних кілометрів Курської області. Це більше, аніж окупувала Росія за рік наступальних операцій на території України. Водночас росіяни продовжують втрачати техніку та особовий склад.

Операція у Курській області / Останній капіталіст

Президент вже анонсував, що у разі потреби у Курській області створять військові комендатури. Користувачі мережі вже знайшли гідного кандидата, що міг би їх очолити всі заразом.

Кого українці бачать очільником військових комендатур / Останній капіталіст

Звісно, не обійшлося цього тижня й без жартів про Курську АЕС і енергетиків ДТЕК, які вже з нетерпінням очікують на нові генеруючі потужності.

Реакція ДТЕК на рух у Курській області: дивіться відео

За ситуацією у Курській області спостерігають не лише українці, а жителі інших країн. Наприклад, дівчина з Венесуели помітила схожість приблизної карти просування ЗСУ з її рідною країною.

Схожість просування ЗСУ та Венесуели / Kat Aurora

На цьому фантазія українців не обмежилася, тому виділимо ще кілька найбільш дотепних жартів про ситуацію у Курській області.