Курська операція стримала елітні підрозділи російських військ, – ISW

Операція Сил оборони в Курській області успішно стримала частину російських військ, зокрема елітні підрозділи повітрянодесантних військ і морської піхоти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Які наслідки Курської операції

26 квітня начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що російські війська нібито витіснили всі українські сили з Курської області. За його словами, росіяни "звільнили" Горналь – останній населений пункт у Курській області, який перебував під контролем України.

Пізніше того ж дня Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви Росії та повідомив, що українські війська утримують позиції в Курській області та виконують завдання. Загроза оточення українських підрозділів також відсутня.

За даними Генштабу ЗСУ, 26 квітня українські сили відбили п'ять російських атак на Курщині.

В ISW заявили, що Курська операція успішно стримала частину російських сил, зокрема елітні підрозділи повітрянодесантних військ і морської піхоти. Однак довгострокові наслідки цієї операції наразі залишаються незрозумілими.

Російське військове командування загалом вважає підрозділи повітрянодесантних військ і морської піхоти елітними силами (хоча багато з них зазнали значних втрат і втратили статус елітних у ході повномасштабного вторгнення в Україну) та перекидає їх у критично важливі ділянки фронту,

– зазначили аналітики.

Раніше в ISW вже фіксували повідомлення, що Росія перекинула частини всіх семи формувань повітрянодесантних військ та чотирьох із шести формувань морської піхоти з передових позицій в Україні до Курської області. Водночас деякі підрозділи залишалися розділеними між Курською областю та окупованою територією України.

На початку березня 2025 року російські війська активізували наступальні операції з метою витіснення українських сил із Курської області.

Після захоплення Суджі російським силам, включно з підрозділами повітрянодесантних військ і морської піхоти, знадобилося майже два місяці, щоб просунутися приблизно на дев'ять кілометрів до міжнародного кордону між Курською та Сумською областями – у середньому близько 200 метрів на день.