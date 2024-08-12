Росія перекидає в Курську область не так багато сил, як хотілося б ЗСУ, – Economist

На тлі прориву у Курській області Росія почала перекидати в регіон війська з інших напрямків. Однак окупанти знімають частини з інших ділянок в Україні не так швидко, як хотілося б українському командуванню.

У The Economist наводять слова джерела у Генштабі, яке каже, що російські командири не ідіоти. Ворог знає, що у Курській області не можна розширити логістику на 80 чи 100 кілометрів.

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Перші наслідки операції у Курській області

Схоже, що мінімальна мета – відвести війська Росії від головних ділянок фронту в Харкові та на Донбасі. Згідно з попередніми даними, результати непереконливі. Росія перекинула війська з Харківського напрямку, але поки що з життєво важливого фронту на Донбасі перекинула набагато менше,

– зазначає видання.

Проте журналісти вказують на те, що операція вплинула на невловиме, але дуже важливе – на бойовий дух. Як в урядових кабінетах, та і у фронтових шпиталях нація повірила, що знайшла "пролом у панцирі Путін". Один з військових каже, що вперше за довгий час відбувається рух, і він відчуває себе неначе тигр.

Видання зазначило, що операція ЗСУ на території Росії просувається швидше, ніж багато хто навіть наважувався припустити. Джерело видання сказало, що до 10 серпня деякі підрозділи просунулися на цілих 40 кілометрів вглиб Росії у напрямку Курська.

Оперативна безпека забезпечувала елемент несподіванки – найважливіший аспект війни. У Курську область спрямували найбоєздатніші підрозділи. Російські солдати-призовники зіткнулися з десантниками і просто здалися.