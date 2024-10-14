Вона не про кінець війни: коли Україна може зупинити Курську операцію

Російська колона потрапила у засідку на Курщині. Це свідчить про те, що росіяни знову починають активно використовувати важку техніку, щоб дістатися туди, де у них були якісь успіхи.

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що у маневровій війні бере участь не лише піхота. Для цього потрібна мобільність, яка забезпечується технікою.

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Ворог збільшить використання техніки

Зараз ми бачимо, що погодні умови погіршуються, а прохідність стає дедалі важчою. Тому росіяни почнуть частіше використовувати техніку. Натомість залучення до бойових дій колісних засобів знизиться.

"Вони почнуть застосовувати важку техніку, ті самі бмп чи танки. Це означає, що для українських військових знову відкриються можливості знищувати колони або просто окремі одиниці бронетехніки противника", – підкреслив Михайло Самусь.

Чи пов'язана Курська операція та завершення війни

"Сама по собі Курська операція не наблизить закінчення війни. Це очевидно. Вона має свої тактичні та оперативні завдання. Звісно, є і стратегічне – створити прецедент, коли українська армія почала діяти на території Росії", – наголосив Самусь.

Але якщо говорити про прямий вплив на бойові дії та скільки операція може тривати – все це залежатиме від реакції Росії та від завдань, які має українська армія.

Наприклад, можна припустити, що ця операція не є лише одним прецедентом. Адже вести наступальні операції можна не тільки на північно-східному фронті, яким є Курськ, а також і на Півдні. Якщо це є в планах України, тоді прорив на Курщині може перетворитися на дуже довгу історію.

Росіяни будуть змушені перекидати свої резерви, спочатку концентрувати більше резервів в Курській області, а якщо почнуться інші операції ЗСУ, тоді й в інших районах,

– припустив Михайло Самусь.

З іншого боку, якщо Україні знадобляться резерви, щоб розширити чи посилити наступ на певному напрямку, тоді Курська операція втратить свій тактичний чи оперативний сенс. Втім стратегічного не втратить ніколи, адже це завдання виконане.