Курська операція є частиною плану: Зеленський спрогнозував завершення війни

Курська операція є частиною більшого плану перемоги, який Україна представить міжнародним партнерам. План не залежить від позиції Росії.

А спрямований на завершення війни на умовах, вигідних для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, інформує 24 Канал.

Дивіться також Було кілька варіантів, – Зеленський про Курську операцію

Володимир Зеленський наголосив, що Києву не потрібна захоплена територія Курської області або інші території Росії.

Наша операція спрямована на те, щоб відтворити нашу територіальну цілісність. Нам не потрібні їхні люди, їхні цивільні. Ми беремо у полон військових лише для того, аби обміняти на наших,

– зазначив президент.

За словами лідера, Україна утримуватиме захоплену територію Росії, поки в цьому є необхідність. При цьому обговорювати, чи планують українські військові захопити більше території Росії, президент відмовився.

План перемоги

Глава держави наголосив, що Україна хоче закінчення війни і його план перемоги направлений на те, щоб змусити Росію це зробити.

Змусити їх зрозуміти, що це безглуздо – те, що вони накоїли. Змусити їх прийняти Статут ООН, прийняти правила світу. Ось на що направлений мій план,

– зазначив Володимир Зеленський.

Водночас його план направлений і на посилення країни.

"Ця операція посилює нашу державу. Але це не значить, що ми будемо міняти одну територію на іншу", – зазначив президент.