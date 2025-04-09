Сирський вичерпно відповів, скільки людей знало про підготовку наступу на Курську область

У серпні 2024 року Збройні Сили України розпочали неочікуваний наступ на Курську область Росії. Підготовку вдалося зберегти у таємниці і спочатку про неї знали всього декілька людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для LB.

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Як готувалися до Курської операції

Олександр Сирський зауважив, що головне те, що наступ на Курську область вдалося зберегти у таємниці. Спочатку про цю операцію знало чотири людини. Вже безпосередньо за два тижні до наступальних дій про неї дізналися командири.

Але це потребувало дуже детальної, ретельної підготовки. Зокрема, підготовки особового складу, тому що перейти державний кордон, як виявилося, теж для декого було своєрідним таким моральним бар'єром,

– розповів Сирський.

Головком пригадує, що напередодні наступу він буквально об'їздив усі підрозділи, роти, зустрівся із солдатами й кожному розповів, для чого вони туди йдуть і чому саме тут. За словами Сирського, були навіть командири, які ставили питання, чи це законно.

До речі, у тому-таки інтерв'ю Сирський констатував, що наступ росіян на Харківщину і Сумщину, фактично, вже розпочався. Вже майже тиждень спостерігається майже вдвічі більша кількість наступальних дій противника на всіх основних напрямках.