ССО знищили спостережний пост морської піхоти Росії: ліквідовано автора відомого фейк-відео

Оператори ССО виявили та знищили спостережний пост морської піхоти Росії в Курській області. Один зі знищених окупантів мав кадри, які пропаганда Росії видавала за "знищення колони Сили оборони України".

Операцію провели ще у вересні 2024 року, але тоді показати кадри не могли. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.

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ССО показали унікальні кадри спецоперації

Оператори Сил спеціальних операцій України спільно з прикордонниками провели успішну операцію з ліквідації ворожого спостережного поста морської піхоти Росії на території Курської області.

Операція відбулася ще у вересні 2024 року, проте відеозаписи з камер бійців були оприлюднені лише зараз з міркувань безпеки.

Тоді, після ретельного планування та зачистки ворожого спостережного пункту, воїни ССО виявили на тілі знищеного противника з 40-ї бригади тихоокеанського флоту Збройних сил Росії телефон із постановочним відео. Цей запис пропагандисти розповсюджували для деморалізації та висміювання СОУ під час Курської операції.

Власник телефону знімав та був “актором” зрежисованих кадрів. Саме ці кадри російська пропаганда поширювала 24 вересня, видаючи їх за нібито знищення української колони в середині вересня. Утім, як виявилося, на той момент "актори" з пропагандистського відео вже були ліквідовані українськими ССО.

ССО зачищають спостережний пост окупантів в Курській області: дивіться відео