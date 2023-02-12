Серійна "бавовна": у Курській, Бєлгородській та Брянській областях пролунали вибухи

У Росії знову неспокійна ніч. Одразу в кількох областях "щось трапилося" – там знову пролунали вибухи.

Про вибухи повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Відомо, що вибухи вночі пролунали в Курській та Бєлгородській областях. Увечері також трапився дивний інцидент у Брянській області.

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Вибухи у Курській та Бєлгородській областях

Після опівночі за київським часом у Новооскольському районі Бєлгородської області пролунали потужні вибухи. Від них навіть спрацювали сигналізації на автомобілях. Офіційної інформації там ніхто не повідомляє, однак, ймовірно, знову говоритимуть про роботу своєї сумнозвісної ППО.

Вибух у Бєлгородській області: дивіться відео

Менш ніж через годину гучно було і в російському Курську. Що там трапилося – також невідомо. Або "ППО", або ж це чергові пустощі Бавовнятка – поки залишається тільки здогадуватися.

Вибух у Курську: дивіться відео

А що там у Брянську

Поблизу Брянська у районі Супонево за 98 кілометрів від кордону з Україною ще ввечері трапилося щось дивне – на відео зафіксували спалах. Однак чи то звуку на відео немає, чи то нічого не вибухало – сказати поки важко. Однак російські телеграм-канали уже пишуть, що спалах виник через обрив електричного дроту.

Дивні спалахи поблизу Брянська: дивіться відео

"Безпілотники" атакували Бєлгородську область

Уранці 11 лютого губернатор Бєлгордської області В'ячеслав Гладков заявив, що БпЛА начебто атакували "інфраструктурний об'єкт" у Яковлівському міському окрузі.

Про який саме об'єкт йдеться, Гладков чомусь не зазначив. Водночас у Росії традиційно заявили, що ані жертв, ані постраждалих немає. Для ліквідації наслідків на місце подій виїхали оперативні служби.

Удень знову було гучно в області, зокрема в місті Шебекіно. Однак як звично, пропагандисти кажуть або про "ППО", або про "українські атаки".