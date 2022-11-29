У Курську область завітало "бавовнятко" і позбавило росіян світла

У Курську область 29 листопада завітало "бавовнятко". Після цього два райони російського регіону частково залишилися без світла.

Результати роботи "бавовнятка" у Росії

Губернатор області Роман Старовойт традиційно заявив, що це Збройні Сили України обстріляли регіон. Про це повідомляє 24 канал.

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Окупанти нарахували аж "11 прильотів". Снаряди буцімто влучили в об'єкт енергозабезпечення. Через це Суджанський та Кореневський райони частково знеструмлені.

Після "обстрілу" фахівці оцінять збитки та розпочнуть відновлення пошкоджень,

– заявив російський чиновник.

Як стверджують окупанти, інформації про постраждалих внаслідок візиту "бавовнятка" немає.

Українська влада та військові неодноразово казали, що не атакують цілі на території держави-агресорки.

Зауважимо, Курська область Росії межує з Сумщиною. У вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України повідомляли, що російські військові здійснюють провокаційні та демонстративні дії на кордоні з Україною. Зокрема, активізувалися вони саме у Курській області, а також у Брянській.

Неспокійно було і в Бєлгороді

29 листопада неспокійно було і в Бєлгороді. "Бавовна" двічі навідувалася у російське місто – зранку та в обід. Місцеві мешканці опублікували у мережі фото неба, на якому виднілися сліди від вибухів.

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