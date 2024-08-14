В Курській області просуваємось далі, від 1 до 2 кілометрів від початку доби, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів про доповідь Сирського щодо операції в Курській області. Він заявив про просування від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби.
У середу, 14 серпня, була ранкова доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Він розповів деталі щодо операції в Курській області.
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Просування у Курській області
За словами Головкома, угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області.
Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів. За словами Сирського, "завершено пошук і знищення противника у Суджі".
У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби,
– ідеться в повідомленні Зеленського.
Він додав, що "ще понад 100 полонених російських військових за цей же період". Президент висловив вдячність усім причетним. "Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", – резюмував він.