В Курській області просуваємось далі, від 1 до 2 кілометрів від початку доби, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про доповідь Сирського щодо операції в Курській області. Він заявив про просування від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби.

У середу, 14 серпня, була ранкова доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Він розповів деталі щодо операції в Курській області.

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Просування у Курській області

За словами Головкома, угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області.

Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів. За словами Сирського, "завершено пошук і знищення противника у Суджі".

У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби,

– ідеться в повідомленні Зеленського.

Він додав, що "ще понад 100 полонених російських військових за цей же період". Президент висловив вдячність усім причетним. "Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", – резюмував він.