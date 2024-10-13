Розстріл 9 українських полонених на Курщині: Офіс генпрокурора відреагував на злочин

Російські загарбники розстріляли 9 полонених на Курщині. Офіс генпрокурора вже почав кримінальне провадження.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Він наголосив, що цей злочин є грубим порушенням Женевських конвенцій.

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Костін відреагував на розстріл військовополонених

Костін повідомив, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.

Генпрокурор нагадав, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців,

– наголосив Костін.

Раніше телеграм-канал DeepState повідомив, що 10 жовтня росіяни розстріляли дронників і суміжників у районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області. За попередніми даними, військові виходили на позиції вважаючи, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом і відстрілювались. Проте кількість БК була обмеженою та вони були вимушені здатися у полон.